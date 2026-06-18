Погребняк отказался признать ЦСКА претендентом на чемпионство

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в разговоре с Metaratings.ru высказался о перспективах ЦСКА в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Армейцы финишировали в минувшем сезоне финишировали на пятом месте в РПЛ, провалив весеннюю часть. За два тура до конца чемпионата в отставку был отправлен Фабио Челестини, его место занял 39-летний Дмитрий Игдисамов, ранее работавший с армейской молодежкой. По окончании сезона ЦСКА утвердил Игдисамова в должности главного тренера, подписав с ним контракт по схеме 2+2.

«Честно, я не знаю Игдисамова, его заслуг в молодежном футболе. Не знаю, чем руководствовались в клубе. Доверили и доверили. Понятно, что ЦСКА — это не претендент на чемпионство. Пусть Игдисамов попробует себя, почему нет», — сказал Погребняк.

По мнению Погребняка, особняком в чемпионате стоят «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», которые разыграют титул между собой.

Ранее председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев подтвердил, что «Зенит» интересовался форвардом бело-голубых Константином Тюкавиным.