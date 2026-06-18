Более 133 тыс. человек получили медпомощь во время выездов мобильных комплексов в Подмосковье

В регионе активно развивают доступность медицинской помощи: жителям удаленных населенных пунктов ее оказывают с помощью мобильных медицинских комплексов. Благодаря этой системе свыше 133 тыс. человек с начала года смогли пройти необходимые обследования, не выезжая в крупные поликлиники. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В 2026 году мобильные бригады совершили более 5,2 тыс. выездов. В передвижных комплексах пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген, флюорографию и другие исследования, а также получить консультацию специалиста. Такой формат особенно важен для тех, кому сложно добираться до стационарной медорганизации: он экономит время и позволяет своевременно выявлять возможные проблемы со здоровьем.

График работы мобильных бригад составляют с учетом потребностей конкретных населенных пунктов — приоритет отдают тем территориям, где доступность медпомощи ограничена. Для посещения мобильного комплекса предварительная запись не нужна. Чтобы пройти обследование, достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.