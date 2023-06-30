В ЦБ сообщили, что обязательства россиян перед банками превысили 30 триллионов рублей

В ЦБ РФ сообщили, что общая задолженность граждан страны перед банковскими организациями составила более 30 трлн. рублей по состоянию на 1 мая 2023 года. По итогам 1-го квартала года, общая задолженность составляла менее 28 трлн рублей, а уровень закредитованности – 41%.

Данные были проанализированы Центробанком на основании информации Росстата, нескольких бюро и самого ЦБ. Эксперты сходятся во мнении, что такие показатели указывают на то, что по итогам 2-го квартала показатели будут еще хуже.

Общая задолженность увеличилась как по сравнению с апрелем, так и предыдущим кварталом в целом. Уровень закредитованности также вырос до 41%. На 6% с начала года.

Эксперт Александра Пожарская заявила, что если показатель продолжит расти, а уровень дохода не вырастет, то это приведет к увеличению бедности и уменьшению инвестиций в экономику, которой необходим постоянный и обильный оборот средств для правильного функционирования.