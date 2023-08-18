В Турции заявили об отсутствии альтернативы черноморскому зерновому коридору

Дипломатический источник ТАСС в Турции заявил, что невозможно создать альтернативу черноморскому зерновому коридору.

Эксперт отметил, что эта опция поставки сельхозпродукции работала успешно – никаких проблем с безопасностью не возникало.

Координационный центр в Стамбуле в любой момент готов возобновить работу, логистика отработана.

Остается только выполнить требования России по соблюдению касающейся ее условий зерновой сделки, отметил источник агентства.