В Воскресенске прогнозируют богатый урожай картофеля

Уборка корнеплодов стартовала на полях Московской области. В городском округе Воскресенск уже приступили к сбору урожая картофеля.

Несмотря на капризную погоду весной и летом этого года, воскресенские аграрии планируют собрать не менее 10,7 тыс. тонн картофеля. Это на 3 тыс. тонн больше по сравнению с урожаем «второго хлеба» прошлым годом.

В городском округе Воскресенск производством картофеля занимаются шесть хозяйств: четыре общества с ограниченной ответственностью — «Агрофорвард», «Мария», «Агрофирма «БИО», «СХП «Наш аграрий», один индивидуальный предприниматель «Глава КФХ Устинов Д. В.» и одно крестьянско-фермерское хозяйство Баландина. Общая площадь уборки картофеля с полей этих предпринимателей превышает 403 гектара.

Причем ООО «Агрофорвард» уже отчитался о первых успехах — урожай собран почти с 10% полей компании. Валовый сбор составляет 450 тонн при урожайности 300 центнеров с гектара.