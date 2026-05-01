Вброс не прошел: регулятор исключил подорожание переводов через СБП

Банк России официально заявил, что информация о грядущем повышении тарифов в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 мая 2026 года – фейк. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора по запросу «РБК Инвестиций».

Слухи о возможных изменениях стоимости переводов разошлись по телеграм-каналам после публикации решения совета директоров ЦБ от 1 апреля. В документе перечислялись текущие ставки с пометкой о вступлении с 1 мая 2026 года, что некоторые пользователи ошибочно приняли за новые условия.

В Центробанке пояснили: в апрельской публикации были лишь редакционные правки, не меняющие стоимость услуг. Для физлиц и бизнеса условия переводов остаются неизменными. Как и раньше, граждане могут переводить до 100 тыс. руб. в месяц без комиссии.

Ранее сообщалось о том, что только 3% россиян попадут под усиленный мониторинг проверки операций.