«Опасная красота». В Москве выявлен случай инъекционного ботулизма

В Москве зафиксирован случай заражения инъекционным ботулизмом. Предположительно, он связан с подпольным использованием ботулотоксина. Для решения проблемы оборота этих препаратов предложено внедрить предметно-количественный учет при их продаже, передает «МВ».

На сегодняшний день в России зарегистрировано минимум четыре подобных случая. По предварительной информации, все они могут быть следствием применения некачественного или нелегально введенного ботулотоксина. Об этом сообщила Юлия Кобзева, начальник отдела эпидемиологического надзора столичного управления Роспотребнадзора.

Елена Шешко, заместитель руководителя Росздравнадзора, уточнила, что государство ужесточило контроль за обращением медизделий и препаратов, используемых в эстетической медицине. По ее словам, «пресечь продажу ботулотоксинов физическим лицам может предметно-количественный учет препаратов».

Аналогичная практика уже доказала свою эффективность применительно к средствам для медикаментозного прерывания беременности. Александр Терентьев, директор Национальной ассоциации клиник эстетической медицины, добавил, что свыше 60% ботулотоксинов в стране по-прежнему отпускаются физическим лицам.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Раева предупредила о ботулизме из-за домашних солений.