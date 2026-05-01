Дрон ВСУ убил двух подростков на мотоцикле в Белгородской области
В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по селу Волчья Александровка. Боевой дрон атаковал мотоцикл, в котором находились двое несовершеннолетних — юноши 15 и 18 лет. Полученные ранения оказались смертельными для обоих. О трагедии сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал. От полученных ранений ребята погибли на месте», — написал глава региона в мессенджере «Маск».
Гладков принес слова соболезнования родным и близким парней, которые стали жертвами атаки со стороны ВСУ.
