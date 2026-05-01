Премьер Словакии устроился в пекарню развозить хлеб

Председатель правительства Словакии Роберт Фицо вышел в ночную смену в пекарню, чтобы поддержать простых тружеников. Он занял должность помощника водителя-экспедитора.

«Я договорился с владельцем (пекарни — ред.) о том, что после инструктажа по технике безопасности, который я прошел, я зайду на минутку посмотреть на то, что мы будем развозить, а потом я буду помощником водителя-экспедитора. Мы будем доставлять продукцию, которую эта пекарня подготовила, остановок у нас будет несколько», — пояснил политик журналистам.

Трансляцию заявлений Фицо вел словацкий телеканал ТА3.

Предприятие, чью выпечку предстоит развозить премьеру, расположено в небольшом западнословацком городе Бановце-над-Бебравоу. Фицо рассказал, что всю ночь будет сопровождать шофера, занимающегося доставкой хлебобулочных изделий, и возьмет на себя всю физическую нагрузку, связанную с этим процессом.

