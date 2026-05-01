Бабье лето в мае: синоптики пообещали москвичам рекордные +20 на длинных выходных

Майские праздники в Москве порадуют жителей и гостей столицы по-настоящему летней погодой. По информации, переданной РИА Новости ведущим специалистом Гидрометцентра Людмилой Паршиной, 2 и 3 числа ожидается ясная погода без единого дождя.

«Выходные в столице пройдут без осадков, но с переменной облачностью. Однако это не помешает солнцу греть москвичей в эти дни, так как температура днем составит 2 мая до плюс 15 градусов, а 3 мая до плюс 20 градусов тепла», — рассказала синоптик.

Она также уточнила, что в ночь с субботы на воскресенье дождей тоже не ожидается. Столбики термометров в темное время суток покажут от плюс 6 до плюс 8 градусов.

Ранее сообщалось о том, что в праздники такси в Москве может подешеветь из-за низкого спроса.