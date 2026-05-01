Атака с неба: морской терминал в Туапсе охвачен огнем после удара дронов

В ночь на 1 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке беспилотников на объекты инфраструктуры Туапсе.

Целью украинских дронов стала территория местного морского терминала — в результате удара там вспыхнуло возгорание.

«В Туапсе в результате атаки БПЛА киевского режима произошло возгорание на территории морского терминала», — говорится в официальном канале оперштаба в Max.

В апреле город Туапсе уже пережил несколько атак беспилотников. Удары наносились, в частности, по объектам портовой и нефтяной инфраструктуры. После инцидента 16 апреля произошла утечка нефтепродуктов: часть из них попала в реку. В ночь на 28 апреля на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. В границах Туапсинского округа ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Из жилых домов, расположенных рядом с НПЗ, вывезли 60 человек, среди которых было девять детей. Эвакуированных разместили в гостиницах Туапсе.

Открытое пламя удалось ликвидировать 29 апреля. Оперативный штаб Краснодарского края в среду сообщил, что в зоне пожара зафиксировано незначительное превышение предельно допустимой концентрации бензола в воздухе. В четверг утром возгорание потушили полностью.

