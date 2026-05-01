«Это не про доверие». Министерство просвещения одобрило новый порядок досмотра на ЕГЭ

В Минпросвещения РФ поддержали правила досмотра на ЕГЭ, утвержденные Рособрнадзором.

Согласно документу, организаторы и охрана не имеют права физически касаться ни экзаменуемых, ни их вещей.

«Министерство просвещения Российской Федерации поддерживает установленный Рособрнадзором порядок досмотра участников единого государственного экзамена», — заявили в ведомстве.

Ранее Рособрнадзор запретил личный контакт при досмотре. Если металлодетектор сработал, выпускник сам решает: убрать запрещенный предмет в камеру хранения или отдать сопровождающему.

Глава ведомства Анзор Музаев признал систему ЕГЭ неидеальной. Однако, по его словам, текущая модель, несмотря на критику, дает равные шансы выпускникам из всех регионов и честный отбор в вузы.

