Идеальная говядина и вино: кремлевский повар раскрыл секрет нежнейшего шашлыка

Бывший гендиректор комбината «Кремлевский» и президент Федерации рестораторов Игорь Бухаров рассказал РИА Новости , как приготовить идеальный шашлык.

Потребуется говяжья вырезка, лук, масло и белое сухое вино. Мясо должно мариноваться не менее шести часов.

«Конечно, каждый выбирает мясо для себя... Я могу сказать, что шашлык из говяжьей вырезки получится очень нежным», — поделился эксперт.

На 1 кг мяса он советует взять по 50 г растительного масла и сухого белого вина, добавить лук кольцами (часть можно превратить в кашицу для карамелизации), соль и перец. Лук предварительно маринуют в уксусе.

Мариновать мясо нужно в холодильнике не менее шести часов. При жарке важно быстро получить корочку, но не пересушить.

«Корочка сохраняет внутри весь сок и нежность мяса. Это зависит от вашего чутья... важен ваш опыт», — добавил Бухаров.

Ранее Роспотребнадзоре напомнили, что готовый шашлык можно хранить до 36 часов.