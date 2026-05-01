Соболи устроили погром у Агафьи Лыковой. Старообрядцы спешат на помощь
Агафья Лыкова лишилась запаса сушёной рыбы из-за набега соболей
Знаменитая затворница из Хакасии Агафья Лыкова переживает новое бедствие: к ее дому повадились ходить два соболя. Зверьки принялись уничтожать продовольственные припасы женщины. Об этом Лыкова рассказала своему духовному наставнику — священнику Игорю Мыльникову. Об этом сообщает «КП — Красноярск».
«Было свиное сало соленое. Ну, эти соболи напали — и все подчистую! Пакостят в жилище. Какие есть корма кошкам, собакам в кладовке — туды ломятся. Была сушеная рыба, берегла неприкосновенно. Так туесок прогрызли и испакостили все, последнюю каплю!», — пожаловалась лесная отшельница.
Лыкова уточнила, что один из наглых зверьков погиб. Однако женщина по-прежнему боится выпускать кур на выгул.
