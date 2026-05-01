«Он живёт дома». Первый привитой от меланомы пациент находится под контролем онкодиспансера
Гинцбург рассказал о первых сдвигах у пациента с меланомой после онковакцины
Научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поделился с РИА Новости информацией о первых результатах после введения онковакцины против меланомы.
У первого пациента наблюдаются небольшие сдвиги в анализах крови, однако основные иммунологические показатели еще впереди.
«У него была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые, соответственно, небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него наблюдаются», — пояснил микробиолог.
Пациенту предстоит получить еще около 10 доз вакцины. Сейчас он живет дома в Курской области под контролем местного онкодиспансера. Очередную дозу введут в промежутке между майскими праздниками.
Ранее академик Чумаков заявил, что нейросети могут помочь ученым создать мРНК-вакцину от рака.