«Стул и расстегнутый воротник». Как спасти жизнь за три минуты при приступе астмы
Профессор Ненашева назвала две главные ошибки во время приступа астмы
Фото: [mediabankmo.ru/Наталья Лымарь]
Приступ бронхиальной астмы требует четкого и безошибочного поведения. Доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева в интервью изданию aif.ru подробно объяснила, как правильно помочь пациенту и каких действий категорически избегать.
«Во время приступа не ложитесь. Сядьте прямо, немного наклонившись вперед, обопритесь руками на колени или стол. Это поможет задействовать вспомогательные дыхательные мышцы», — подчеркнула специалист.
Профессор добавила, что жизненно важно расстегнуть любую сдавливающую одежду, мешающую свободе дыхания. Кроме того, первоочередная задача окружающих — успокоить человека. Как предупреждает Ненашева, тревога и паника способны многократно усилить одышку и ухудшить состояние.
