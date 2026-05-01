«Стул и расстегнутый воротник». Как спасти жизнь за три минуты при приступе астмы

Приступ бронхиальной астмы требует четкого и безошибочного поведения. Доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева в интервью изданию aif.ru подробно объяснила, как правильно помочь пациенту и каких действий категорически избегать.

«Во время приступа не ложитесь. Сядьте прямо, немного наклонившись вперед, обопритесь руками на колени или стол. Это поможет задействовать вспомогательные дыхательные мышцы», — подчеркнула специалист.

Профессор добавила, что жизненно важно расстегнуть любую сдавливающую одежду, мешающую свободе дыхания. Кроме того, первоочередная задача окружающих — успокоить человека. Как предупреждает Ненашева, тревога и паника способны многократно усилить одышку и ухудшить состояние.

