«Любовь — вот главное». 2 мая православные вспоминают Матрону Московскую: как не лишить себя помощи святой на весь год?

2 мая 2026 года православный мир обращает свой взор к блаженной Матроне Московской — святой, чье имя окутано ореолом невероятных пророчеств и исцелений. Рожденная слепой, она не видела солнечного света, но, как верят миллионы, ей была открыта вся подноготная человеческих душ. О главных духовных табу этого дня рассказывает kuban.aif.ru .

Что категорически нельзя делать в день памяти Матроны Московской:

Сквернословить и таить обиду. Наставления святой предельно ясны: «Любовь — вот главное». Любые распри, вспышки гнева или затаенная злость противоречат самому духу этого дня. В народе говорят: кто позлобствует в день Матронушки — тот и помощи не дождется.

Просить с нечистым сердцем. По словам священнослужителей, молитва в этот праздник должна быть наполнена покаянием, душевной теплотой и благодарностью. Нельзя обращаться к святой с корыстными помыслами: просить богатства, высокого поста или желать зла другому человеку.

Выбрасывать старые святыни. Если домашний образ Матроны пришел в негодность или вы решили его заменить, ни в коем случае не отправляйте икону в мусорный бак. Ей нужно оказать уважение: отнесите в храм, передайте тому, кому она нужнее, или аккуратно сожгите, а получившийся пепел развейте в безлюдном месте.

Нагружать себя тяжелым трудом. Стирка, генеральная уборка, ремонт — все это лучше перенести на будни. День 2 мая стоит провести за молитвой, добрыми поступками или посетив богослужение в церкви.

Отказывать просящим. Матронушка при жизни никогда не проходила мимо чужой беды. В ее праздник игнорировать нищих или отказывать в милостыне считается большим грехом. Если нет возможности помочь деньгами — ободрите человека хотя бы парой теплых слов.

