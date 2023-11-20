«Ведомости»: цены на смартфоны к Новому году в России подскочат минимум на 20%

Средняя цена на смартфоны составит уже в декабре уходящего года, по приблизительным оценкам экспертов, 26—27 тысяч рублей, что 15—20% превысит показатели за указанный период 2022 года.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогнозы представителей маркетплейса Wildberries, а также операторов Tele2 и «Билайн».

«Опираясь на динамику текущего года, прогнозируем рост стоимости смартфонов на 20% по сравнению с декабрем прошлого года. Основная причина — рост курсов валют», — дали прогноз маркетологи.

По данным издания, что средний показатель стоимости смартфонов в России подрастет, в частности, и за счет увеличения стоимости iPhone 15. Отмечается, если в декабре прошлого года средняя цена на данный гаджет варьировалась на уровне 21 тысячи, то уже 2023 цена указанного девайса составит порядка 24-26 тысяч рублей.