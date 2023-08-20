Венгрия закупит у Турции 275 млн кубометров российского газа

Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, соответствующее соглашение между Анкарой и Будапештом подписано по итогам переговоров между венгерским премьер Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что договоренность между странами улучшит в разы безопасность энергоснабжения Венгрии.

«Мы завершили работу над соглашением с турецкой компанией Botas, согласно которому в течение весны и лета следующего года мы закупим 275 млн кубометров природного газа у Турции», — цитирует Сийярто ТАСС.

Также Сийярто подтвердил, что предложил Турции и России рассмотреть вопрос перенаправления транзита поступающего в Венгрию через Украину российского газа на «Турецкий поток»