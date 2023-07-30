Верховная Рада: бюджет Украины почти наполовину состоит из зарубежной помощи
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В этом году финансирование бюджета Украины на 49,1% состоит из помощи зарубежных партнеров, в денежном выражении – это $25,3 млрд, заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
Главным спонсором украинского бюджета остается Евросоюз ($11,43 млрд). $3,59 млрд поступило от МВФ, $1,76 млрд – от Канады.
Пидласа отметила, что уже к началу года государственный долг Украины составлял 78,5% от ВВП.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ежемесячный дефицит бюджета страны составляет примерно $5 млрд, при этом три четверти бюджета поглощают военные расходы.