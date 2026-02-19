Весенняя индексация: эксперт объяснил, почему аренда квартир в России снова подскочит

Весной 2026 года российский рынок аренды жилья ждет очередной виток подорожания. С таким прогнозом в беседе с «Газетой.Ru » выступил финансовый и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По оценкам аналитика, в марте стоимость съемных квартир увеличится в пределах 2–4% по сравнению с последним месяцем зимы. Причина — в сезонных колебаниях спроса. В конце зимы, когда активность арендаторов падает, собственники жилья вынуждены предлагать скидки, чтобы избежать простоя. Однако с наступлением весны ситуация зеркально меняется: спрос восстанавливается, и владельцы квартир спешат проиндексировать цены.

Несмотря на удорожание, популярность аренды, по мнению Трепольского, не снизится. Напротив, на фоне высокой ключевой ставки Центробанка и ужесточения условий льготной ипотеки съемное жилье остается для россиян более доступной альтернативой покупке. Это формирует устойчивый избыточный спрос, который предложение не успевает покрывать.

Ситуацию усугубляет и дефицит качественного жилья на первичном рынке. Как отметил эксперт, начиная с 2025 года объемы ввода новостроек в России сократились примерно до 40 миллионов квадратных метров. Нехватка современных квартир с хорошей отделкой в развитых локациях отражается и на рынке аренды.

Согласно прогнозу, в городах-миллионниках (за исключением Москвы) средняя ставка на однокомнатную квартиру составит 32–38 тысяч рублей в месяц. В столице цены закрепятся в диапазоне 75–85 тысяч, а в старых районах — около 95 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге «однушку» можно будет снять за 48–55 тысяч.

Двухкомнатные квартиры в регионах подорожают до 42–50 тысяч рублей, в Москве — до 100–115 тысяч. Трешки достигнут отметки в 55 тысяч рублей в субъектах РФ и превысят 140 тысяч в столице.