От Мытищ до Дубны: гид по самым востребованным экономическим факультетам региона

Высшее экономическое образование в Московской области: список государственных вузов с бюджетными местами и общежитиями Выпускники подмосковных университетов получают востребованную профессию для работы в банках, корпорациях и госструктурах с перспективой высокого заработка.

Ведущие вузы Подмосковья с экономическим профилем

В Московской области функционирует ряд крупных государственных высших учебных заведений, предоставляющих студентам возможность бесплатного обучения и комфортного проживания в общежитиях:

Государственный университет просвещения (ГУП) в Мытищах

Крупный образовательный центр, осуществляющий подготовку бакалавров по направлению «Экономика». Абитуриентам доступны востребованные профили: «Мировая экономика», «Финансы и кредит», а также «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

  • Контакты: 141014, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24.
  • Телефон: +7 495 583-53-53.
  • Официальный сайт: eduprosvet.ru.

Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) в Коломне

Классический вуз с развитым экономическим факультетом. Наряду со стандартными программами финансового анализа и учета здесь ведется подготовка специалистов по профилю «Экономика предприятий и организаций».

  • Контакты: 140411, г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30.
  • Телефон: +7 (49-66) 12-21-51.
  • Официальный сайт: gukolomna.ru.

Технологический университет имени А. А. Леонова в Королеве

Один из ключевых технических университетов региона, успешно совмещающий инженерные направления с подготовкой квалифицированных экономических кадров в сфере организации производства и аудита.

  • Контакты: 141074, г. Королев, ул. Гагарина, д. 42.
  • Телефон: +7 495 516-99-77.
  • Официальный сайт: unitech-mo.ru.

Государственный университет «Дубна» в Дубне

Сильная академическая школа, главным преимуществом которой является прямое взаимодействие кафедры экономики с компаниями-резидентами особой экономической зоны «Дубна». Доступен уникальный профиль «Международная экономика».

  • Контакты: 141980, г. Дубна, ул. Университетская, д. 19.
  • Телефон: +7 (496-21) 9-20-00.
  • Официальный сайт: uni-dubna.ru.

Московский областной филиал РАНХиГС в Красногорске

Престижная академия, ориентированная на подготовку кадров для крупного бизнеса и органов власти. Предлагает специализированную программу «Государственное и муниципальное управление (экономический профиль)».

  • Контакты: 143405, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8.
  • Телефон: +7 495 563-77-77.
  • Официальный сайт: mo.ranepa.ru.

Российский университет кооперации в Мытищах

Головной профильный вуз страны, выпускающий экономистов для сферы розничной и оптовой торговли, потребительской кооперации, а также малого и среднего предпринимательства.

  • Контакты: 141014, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12.
  • Телефон: +7 (495) 583-53-53 (доб. 100).
  • Официальный сайт: ruc.su.

Серпуховский филиал МГУПП

Специализированное учебное заведение, сфокусированное на подготовке управленческих и финансовых кадров для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

  • Контакты: 142203, г. Серпухов, ул. Советская, д. 92.
  • Телефон: +7 (49-67) 35-11-22.
  • Официальный сайт: mgupp.ru.

Гжельский государственный университет (ГГУ)

Вуз предлагает классическое экономическое образование по направлениям банковского дела, кредитования, бухгалтерского учета и аудита.

  • Контакты: 140155, Раменский район, пос. Электроизолятор, д. 67.
  • Телефон: +7 (49-64) 62-27-71.
  • Официальный сайт: art-gzhel.ru.

Правила поступления, стоимость и карьерные перспективы

Для успешного зачисления абитуриентам необходимо предоставить результаты Единого государственного экзамена по трем дисциплинам:

  • Русский язык (обязательный для всех абитуриентов).
  • Профильная математика (ключевой профильный предмет).
  • Обществознание (в ряде вузов может быть заменено по выбору на информатику или иностранный язык).

Минимальные проходные баллы на бесплатное обучение в рамках прошлых приемных кампаний начинались от 150–200 баллов за три экзамена. В ведущих региональных филиалах планка может быть значительно выше — от 220 до 250 баллов. Для тех, кто планирует учиться на коммерческой основе, средняя стоимость платного отделения составляет от 120 тыс. до 250 тыс. рублей в год.

Диплом экономиста позволяет успешно трудоустроиться в инвестиционные фонды, аудиторские компании, налоговые органы и аналитические отделы предприятий. На старте карьеры молодые специалисты в Московском регионе могут рассчитывать на доход от 120 тыс. до 180 тыс. рублей, в то время как заработная плата топ-менеджеров и опытных финансовых аналитиков достигает 200–400 тыс. рублей в месяц.

