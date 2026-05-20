От Мытищ до Дубны: гид по самым востребованным экономическим факультетам региона

Высшее экономическое образование в Московской области: список государственных вузов с бюджетными местами и общежитиями Выпускники подмосковных университетов получают востребованную профессию для работы в банках, корпорациях и госструктурах с перспективой высокого заработка. Об этом пишет REGIONS .

Ведущие вузы Подмосковья с экономическим профилем

В Московской области функционирует ряд крупных государственных высших учебных заведений, предоставляющих студентам возможность бесплатного обучения и комфортного проживания в общежитиях:

Государственный университет просвещения (ГУП) в Мытищах

Крупный образовательный центр, осуществляющий подготовку бакалавров по направлению «Экономика». Абитуриентам доступны востребованные профили: «Мировая экономика», «Финансы и кредит», а также «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Контакты: 141014, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24.

Телефон: +7 495 583-53-53.

Официальный сайт: eduprosvet.ru.

Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) в Коломне

Классический вуз с развитым экономическим факультетом. Наряду со стандартными программами финансового анализа и учета здесь ведется подготовка специалистов по профилю «Экономика предприятий и организаций».

Контакты: 140411, г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30.

Телефон: +7 (49-66) 12-21-51.

Официальный сайт: gukolomna.ru.

Технологический университет имени А. А. Леонова в Королеве

Один из ключевых технических университетов региона, успешно совмещающий инженерные направления с подготовкой квалифицированных экономических кадров в сфере организации производства и аудита.

Контакты: 141074, г. Королев, ул. Гагарина, д. 42.

Телефон: +7 495 516-99-77.

Официальный сайт: unitech-mo.ru.

Государственный университет «Дубна» в Дубне

Сильная академическая школа, главным преимуществом которой является прямое взаимодействие кафедры экономики с компаниями-резидентами особой экономической зоны «Дубна». Доступен уникальный профиль «Международная экономика».

Контакты: 141980, г. Дубна, ул. Университетская, д. 19.

Телефон: +7 (496-21) 9-20-00.

Официальный сайт: uni-dubna.ru.

Московский областной филиал РАНХиГС в Красногорске

Престижная академия, ориентированная на подготовку кадров для крупного бизнеса и органов власти. Предлагает специализированную программу «Государственное и муниципальное управление (экономический профиль)».

Контакты: 143405, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8.

Телефон: +7 495 563-77-77.

Официальный сайт: mo.ranepa.ru.

Российский университет кооперации в Мытищах

Головной профильный вуз страны, выпускающий экономистов для сферы розничной и оптовой торговли, потребительской кооперации, а также малого и среднего предпринимательства.

Контакты: 141014, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12.

Телефон: +7 (495) 583-53-53 (доб. 100).

Официальный сайт: ruc.su.

Серпуховский филиал МГУПП

Специализированное учебное заведение, сфокусированное на подготовке управленческих и финансовых кадров для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Контакты: 142203, г. Серпухов, ул. Советская, д. 92.

Телефон: +7 (49-67) 35-11-22.

Официальный сайт: mgupp.ru.

Гжельский государственный университет (ГГУ)

Вуз предлагает классическое экономическое образование по направлениям банковского дела, кредитования, бухгалтерского учета и аудита.

Контакты: 140155, Раменский район, пос. Электроизолятор, д. 67.

Телефон: +7 (49-64) 62-27-71.

Официальный сайт: art-gzhel.ru.

Правила поступления, стоимость и карьерные перспективы

Для успешного зачисления абитуриентам необходимо предоставить результаты Единого государственного экзамена по трем дисциплинам:

Русский язык (обязательный для всех абитуриентов).

Профильная математика (ключевой профильный предмет).

Обществознание (в ряде вузов может быть заменено по выбору на информатику или иностранный язык).

Минимальные проходные баллы на бесплатное обучение в рамках прошлых приемных кампаний начинались от 150–200 баллов за три экзамена. В ведущих региональных филиалах планка может быть значительно выше — от 220 до 250 баллов. Для тех, кто планирует учиться на коммерческой основе, средняя стоимость платного отделения составляет от 120 тыс. до 250 тыс. рублей в год.

Диплом экономиста позволяет успешно трудоустроиться в инвестиционные фонды, аудиторские компании, налоговые органы и аналитические отделы предприятий. На старте карьеры молодые специалисты в Московском регионе могут рассчитывать на доход от 120 тыс. до 180 тыс. рублей, в то время как заработная плата топ-менеджеров и опытных финансовых аналитиков достигает 200–400 тыс. рублей в месяц.