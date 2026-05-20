От Мытищ до Дубны: гид по самым востребованным экономическим факультетам региона
Высшее экономическое образование в Московской области: список государственных вузов с бюджетными местами и общежитиями Выпускники подмосковных университетов получают востребованную профессию для работы в банках, корпорациях и госструктурах с перспективой высокого заработка. Об этом пишет REGIONS.
Ведущие вузы Подмосковья с экономическим профилем
В Московской области функционирует ряд крупных государственных высших учебных заведений, предоставляющих студентам возможность бесплатного обучения и комфортного проживания в общежитиях:
Государственный университет просвещения (ГУП) в Мытищах
Крупный образовательный центр, осуществляющий подготовку бакалавров по направлению «Экономика». Абитуриентам доступны востребованные профили: «Мировая экономика», «Финансы и кредит», а также «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
- Контакты: 141014, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24.
- Телефон: +7 495 583-53-53.
- Официальный сайт: eduprosvet.ru.
Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) в Коломне
Классический вуз с развитым экономическим факультетом. Наряду со стандартными программами финансового анализа и учета здесь ведется подготовка специалистов по профилю «Экономика предприятий и организаций».
- Контакты: 140411, г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30.
- Телефон: +7 (49-66) 12-21-51.
- Официальный сайт: gukolomna.ru.
Технологический университет имени А. А. Леонова в Королеве
Один из ключевых технических университетов региона, успешно совмещающий инженерные направления с подготовкой квалифицированных экономических кадров в сфере организации производства и аудита.
- Контакты: 141074, г. Королев, ул. Гагарина, д. 42.
- Телефон: +7 495 516-99-77.
- Официальный сайт: unitech-mo.ru.
Государственный университет «Дубна» в Дубне
Сильная академическая школа, главным преимуществом которой является прямое взаимодействие кафедры экономики с компаниями-резидентами особой экономической зоны «Дубна». Доступен уникальный профиль «Международная экономика».
- Контакты: 141980, г. Дубна, ул. Университетская, д. 19.
- Телефон: +7 (496-21) 9-20-00.
- Официальный сайт: uni-dubna.ru.
Московский областной филиал РАНХиГС в Красногорске
Престижная академия, ориентированная на подготовку кадров для крупного бизнеса и органов власти. Предлагает специализированную программу «Государственное и муниципальное управление (экономический профиль)».
- Контакты: 143405, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8.
- Телефон: +7 495 563-77-77.
- Официальный сайт: mo.ranepa.ru.
Российский университет кооперации в Мытищах
Головной профильный вуз страны, выпускающий экономистов для сферы розничной и оптовой торговли, потребительской кооперации, а также малого и среднего предпринимательства.
- Контакты: 141014, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12.
- Телефон: +7 (495) 583-53-53 (доб. 100).
- Официальный сайт: ruc.su.
Серпуховский филиал МГУПП
Специализированное учебное заведение, сфокусированное на подготовке управленческих и финансовых кадров для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
- Контакты: 142203, г. Серпухов, ул. Советская, д. 92.
- Телефон: +7 (49-67) 35-11-22.
- Официальный сайт: mgupp.ru.
Гжельский государственный университет (ГГУ)
Вуз предлагает классическое экономическое образование по направлениям банковского дела, кредитования, бухгалтерского учета и аудита.
- Контакты: 140155, Раменский район, пос. Электроизолятор, д. 67.
- Телефон: +7 (49-64) 62-27-71.
- Официальный сайт: art-gzhel.ru.
Правила поступления, стоимость и карьерные перспективы
Для успешного зачисления абитуриентам необходимо предоставить результаты Единого государственного экзамена по трем дисциплинам:
- Русский язык (обязательный для всех абитуриентов).
- Профильная математика (ключевой профильный предмет).
- Обществознание (в ряде вузов может быть заменено по выбору на информатику или иностранный язык).
Минимальные проходные баллы на бесплатное обучение в рамках прошлых приемных кампаний начинались от 150–200 баллов за три экзамена. В ведущих региональных филиалах планка может быть значительно выше — от 220 до 250 баллов. Для тех, кто планирует учиться на коммерческой основе, средняя стоимость платного отделения составляет от 120 тыс. до 250 тыс. рублей в год.
Диплом экономиста позволяет успешно трудоустроиться в инвестиционные фонды, аудиторские компании, налоговые органы и аналитические отделы предприятий. На старте карьеры молодые специалисты в Московском регионе могут рассчитывать на доход от 120 тыс. до 180 тыс. рублей, в то время как заработная плата топ-менеджеров и опытных финансовых аналитиков достигает 200–400 тыс. рублей в месяц.