Почему ИМТ врет бодибилдерам, а «идеальный вес» зависит от запястья: диетолог разобрала пять популярных формул

Вопрос о том, сколько человек должен весить на самом деле, породил десятки методик расчета. Журналы и блогеры предлагают то одну, то другую «единственно верную» формулу, но правда, как рассказала REGIONS подмосковный диетолог Мария Стаховская, заключается в том, что ни одна из них не учитывает все факторы. Прежде чем браться за вычисления, она советует научиться правильно измерять исходные данные, потому что ошибка даже в пару сантиметров на входе дает ошибку в несколько килограммов на выходе.

Рост измеряют у стены без обуви, прижавшись пятками, ягодицами, лопатками и затылком, и обязательно утром — к вечеру позвоночник сжимается. Обхват груди фиксируют на вдохе по самым выступающим точкам, талию — на выдохе, не втягивая живот, бедра — по ягодицам, стоя с ровно сведенными ногами. Стаховская предупредила, что самая частая ошибка — мерить себя в одежде или в разное время суток, а домашним весам с точностью до грамма лучше не доверять и ориентироваться на динамику, а не на абсолютную цифру.

Самый популярный, но и самый неточный инструмент — индекс массы тела, придуманный Адольфом Кетле. Он вычисляется по формуле «вес в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате». Так, при весе 70 кг и росте 170 см показатель составит 24,2, что укладывается в норму. Проблема в том, что ИМТ не различает жир и мышцы, не учитывает пол, возраст и телосложение: атлет с развитой мускулатурой рискует попасть в графу «ожирение», а пожилой человек с дряблыми мышцами — остаться в «норме». Диетолог назвала этот индекс лишь первой примеркой, не более.

Устаревшая формула Брока предлагает вычитать из роста 110 до сорока лет и 100 — после, а в современных модификациях для женщин вычитают 105 или 110. Стаховская привела пример: девушка с ростом 175 см по Броку должна весить около 58 кг, что уже чревато нарушениями цикла и проблемами с костями. Чуть более реалистичной она считает формулу Лоренца, популярную у женщин: (рост минус 100) минус (рост минус 150), деленный на два. Для девушки ростом 165 см результат составит 57,5 кг, для 175 см — 62,5 кг. Формула учитывает, что у высоких людей вес растет не так быстро, но все равно игнорирует телосложение.

Первым, кто попытался учесть конституцию тела, был Борнгардт. Его формула — идеальный вес равен обхвату груди, умноженному на рост в метрах и деленному на 2,4. Так, женщина с ростом 165 см и обхватом груди 88 см должна весить около 60,5 кг, а мужчина 180 см с грудью 96 см — 72 кг. Однако метод дает сбой у женщин с большим размером груди и у спортсменов.

Более гибкой Стаховская называет формулу Креффа, модифицировавшую метод Брока поправкой на телосложение. Тип фигуры определяют по запястью: если пальцы смыкаются с запасом — астеник, встык — нормостеник, не смыкаются — гиперстеник. Для астеников от нормы отнимают 10 процентов, для гиперстеников прибавляют столько же. При одном и том же росте 165 см идеальный вес может составлять и 54, и 60, и 66 кг — все зависит от кости.

По словам диетолога, самой точной методикой остается биоимпедансный анализ, который с помощью слабого тока определяет процент жира, мышц, воды и костной ткани, но доступен он не везде. Для домашнего использования она рекомендует сочетать расчет ИМТ с индексом Борнгардта или формулой Креффа, обязательно измерять объем талии (норма для женщин — до 80 см, для мужчин — до 94 см), а главным индикатором считать старые джинсы: если одежда, которая сидела идеально пять лет назад, снова впору, человек вернулся в свой комфортный вес, и никакие формулы этого теста не заменят.