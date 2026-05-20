Подмосковный мобильный комплекс НИКИ детства совершил 55 выездов

С начала 2026 года специалисты мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершили 55 выездов, в ходе которых они осмотрели почти 3,5 тыс. детей, 117 из них были направлены на госпитализацию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Состав бригады определяется с учетом потребностей конкретного населенного пункта. В ходе таких выездов специалисты института проводят осмотры и консультации несовершеннолетних пациентов с тяжелыми патологиями», - сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Врачи проводят осмотры детей в различных, в том числе, отдаленных, районах региона. При наличии показаний пациентов направляют на углубленную диагностику в стационар института. В состав бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, нефролог, кардиолог, невролог, а также врач ультразвуковой диагностики. Комплекс оснащен медицинской техникой, в том числе клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.