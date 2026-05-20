От 700 руб. за листовки до 115 тыс. в кофейне: сколько могут заработать подростки этим летом

С началом летних каникул многие подростки начинают активно искать возможность заработать свои первые деньги. В городах для школьников без опыта работы сегодня открыты десятки вакансий, сообщил newsnn.ru.

Корреспондент NewsNN выяснил, какую работу могут найти несовершеннолетние жители столицы Поволжья и сколько им готовы платить работодатели. Одним из самых доступных вариантов остается должность промоутера. Подросткам предлагают раздавать листовки на улицах или раскладывать рекламные материалы по почтовым ящикам. За такую подработку обещают от 700 до 3,5 тыс. руб. за одну смену.

Еще один популярный вариант — курьерская доставка заказов из магазинов и пунктов выдачи. Передвигаться можно пешком, на велосипеде или самокате. За одну смену курьер может заработать от 4 до 10 тыс. руб., а ежемесячный доход варьируется от 30 до 100 тыс. руб.

Для подростков, которым уже исполнилось 16 лет, доступны вакансии в магазинах и супермаркетах. Например, за выкладку товаров в торговом зале предлагают до 3,5 тыс. руб. за смену. Мерчендайзерам обещают около 33,6 тыс. руб. в месяц.

В сфере общественного питания тоже есть предложения для несовершеннолетних. Официантам предлагают от 3 тыс. руб. за смену. Бариста в кофейнях могут зарабатывать от 60 до 115 тыс. руб. в месяц.

