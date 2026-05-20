Подмосковного спортсмена признали лучшим биатлонистом сезона в России

Подмосковный спортсмен Саид Каримулла Халили был признан лучшим биатлонистом завершившегося сезона 2025/2026 по итогам торжественной церемонии вручения индивидуальных призов Союза биатлонистов России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

По итогам сезона он получил почетный трофей - Кубок Резцовой, это третья подобная награда в его карьере. Биатлонист представляет областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина» (Истра). Он стал победителем общего зачета Кубка России, на чемпионате России-2026 - завоевал четыре золотые медали — в спринте, гонке преследования, масс-старте и марафоне.

В ведомстве напомнили, что подмосковная сборная по биатлону второй год подряд заняла первое место в общекомандном зачете Союза биатлонистов России. На этапах Кубка России команда завоевала 19 медалей, на чемпионате России - выиграла смешанную эстафету, впервые в истории стала лучшей в мужской эстафете в национальном рейтинге, а также завоевала серебро в женской эстафете.

Соревнования провели в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.