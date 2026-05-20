Гинеколог Капустин рассказал, как облегчить приливы при менопаузе

Около 80 процентов женщин в период менопаузы сталкиваются с приливами — внезапными волнами жара, которые заливают краской лицо, шею и грудь, заставляют сердце колотиться, а ночью превращают постель в мокрую простыню. У каждой десятой эти симптомы настолько сильны, что мешают работать и спать. Гинеколог Иван Капустин в беседе с REGIONS рассказал, что терпеть это не нужно: современная медицина умеет убирать приливы почти полностью.

По его словам, всему виной резкое падение эстрогена, которое сбивает настройки центра терморегуляции в мозге. Мозгу начинает казаться, что тело перегревается, и он дает команду сбрасывать тепло — расширять сосуды и выделять пот. У некоторых женщин приливы начинаются еще до прекращения месячных, а продолжаться могут пять-семь лет после последней менструации.

Капустин подчеркнул: если приливы случаются редко, не нарушают сон и не мешают работать, можно попробовать справиться без лекарств. Для этого стоит носить слоями одежду из хлопка и льна, держать спальню прохладной, завести дневник триггеров — острая еда, горячий кофе, алкоголь и духота часто оказываются главными провокаторами. При приближении жара помогает глубокое диафрагмальное дыхание на счет, а регулярная ходьба, плавание или йога по 30–40 минут несколько раз в неделю снижают частоту приступов. Снижение веса на пять-десять процентов может уменьшить приливы вдвое.

Однако если приливы накатывают каждый час, по 10–15 раз в сутки, если женщина просыпается в поту по три-пять раз за ночь, не высыпается, днем чувствует разбитость и туман в голове — это однозначный повод идти к гинекологу. Золотым стандартом лечения, по словам врача, остается гормональная терапия: она восполняет недостающий эстроген и убирает приливы на 80–90 процентов. Ее назначают в таблетках, гелях, пластырях или вагинальных кольцах, но только тем, у кого нет рака груди, рака матки, тромбозов в прошлом и тяжелых болезней печени. Важно уложиться в «терапевтическое окно» — начать прием в первые десять лет после менопаузы или до 60 лет.

Если гормоны противопоказаны или женщина не хочет их принимать, есть негормональные препараты — низкодозированные антидепрессанты, противосудорожные и некоторые лекарства от давления. Они снижают частоту и силу приливов примерно на 50–60 процентов, причем антидепрессанты в малых дозах, по словам Капустина, работают и вполне безопасны. Фитоэстрогены — соя, красный клевер, дикий ямс — снимают лишь 20–30 процентов симптомов и годятся только при легких формах. А вот витамин Е, масло примулы, иглоукалывание и гомеопатия, как показывают исследования, не превосходят плацебо.

Отдельно врач предупредил, что приливы не всегда связаны с менопаузой: если они начались до сорока лет, очень сильные и сопровождаются тревогой, скачками давления или болями в суставах, нужно проверить щитовидную железу, уровень сахара и исключить редкие опухоли. Капустин заключил, что каждый день видит, как женщины после лечения расцветают, у них уходят приливы, возвращается сон, уходит раздражительность, и жизнь снова становится яркой, поэтому не стоит откладывать визит к врачу.