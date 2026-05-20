Дзюба восстановился после травмы перед переходным матчем с «Ротором»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба восстановился после травмы накануне переходного матча за право играть в РПЛ против волгоградского «Ротора», сообщила пресс-служба клуба.

Форвард уже тренировался на поле в общей группе, а его решение по участию в матче в Волгограде будет принято непосредственно перед началом игры.

37-летний звездный нападающий «Акрона» получил травму в матче 28-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) и пропустил два заключительных матча чемпионата.

Артем Дзюба в нынешнем сезоне сыграл в 26 матчах за «Акрон», забил восемь мячей и отдал пять передач.

«Акрон» финишировал на 13-м месте в РПЛ, «Ротор» занял четвертое место в Первой лиге. Первый матч противостояния пройдет 20 мая в Волгограде, ответная игра — 23 мая в Самаре. Во втором стыковом матче сыграют махачкалинское «Динамо» и «Урал».

