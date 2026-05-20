В ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцовском появится спортивная площадка со свободным доступом

В поселке Заречье Одинцовского округа в жилом комплексе бизнес-класса «Резиденции Сколково» от Инвестиционной Группы АБСОЛЮТ появится открытая спортивная зона площадью 479 кв. м со свободным доступом. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадку разместят вблизи строящегося урбан-блока, рассчитанного на 424 квартиры, в ее состав войдут детский игровой комплекс «Полоса препятствий», теннисные столы, упоры для отжиманий, скамьи для пресса и отдельная зона с шахматными столами. При этом дворовая территория жилых домов останется приватной, с контролем доступа и видеонаблюдением.

Строящиеся жилые дома расположены в шаговой доступности от Мещерского парка, ввести объекты в эксплуатацию планируется в IV квартале 2026 года. На территории уже построены два муниципальных детских сада на 115 и 170 мест, в активной стадии – строительство средней общеобразовательной школы.

