Полевой душ, микросхемы без чернил и слуховой аппарат нового поколения: прорывные разработки Подмосковья меняют жизнь

Подмосковье все увереннее превращается в центр притяжения для отечественных инноваций. Здесь рождаются технологии, которые уже сегодня меняют привычный уклад жизни, помогают врачам бороться за жизни пациентов и укрепляют технологическую независимость страны. О самых ярких и многообещающих проектах региона REGIONS рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

От экспресс-теста на инфаркт до лазерной хирургии: как подмосковные разработки меняют медицину

Как сообщили в ведомстве, в сфере здравоохранения подмосковные компании и научные центры демонстрируют впечатляющие результаты.

Один из ярких примеров — экспресс-диагностика инфаркта. Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) из Долгопрудного совместно с коллегами из Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН создали тест, способный выявить инфаркт миокарда всего за шесть минут. Чувствительность этого анализа в 45 раз выше, чем у существующих аналогов. Для проведения достаточно всего одной капли крови. Такой тест можно использовать прямо в карете скорой помощи — сложной лабораторной базы не требуется.

«В перспективе технология может быть адаптирована для диагностики других заболеваний», — отметили в министерстве.

Еще один значимый проект связан с компанией «Исток-Аудио» из Фрязина. Предприятие уже более 30 лет помогает слабослышащим людям, а теперь его продукция ориентирована и на слепых. Сегодня здесь выпускают около 80 тыс. устройств ежегодно.

Два месяца назад фирма вывела на рынок слуховой аппарат нового поколения под названием «Прима». Устройство непрерывно анализирует акустическую обстановку вокруг и автоматически подстраивает параметры усиления и фильтрации, чтобы максимально точно передавать речь. Настройками можно управлять самостоятельно через смартфон — специальное приложение позволяет регулировать громкость и даже принимать входящие звонки.

В сфере хирургии также есть прорывные решения. Хирургическая система МАРС, разработанная компанией «Криптомед» (входит в группу компаний «Исток-Аудио»), позволяет визуализировать кровоток в режиме реального времени во время операций. Для этого используется безопасный лазерный источник.

Такая технология дает хирургам возможность оценивать жизнеспособность тканей прямо в процессе вмешательства, не отвлекаясь на дополнительные обследования. Система МАРС уже применяется в 30 регионах России.

Технологии будущего: от микросхем до док-станций

Инновационная активность в Московской области не замыкается только на медицинской сфере. Здесь разрабатывают и внедряют прорывные решения в микроэлектронике, IT-инфраструктуре и других высокотехнологичных отраслях.

Специалисты МФТИ сконструировали устройство для создания микросхем, работающее без чернил и каких-либо растворителей. Как это происходит? Необходимые наночастицы генерируются прямо в процессе печати — с помощью электрического разряда. Такой подход позволяет получать чистые микросхемы, предназначенные для сверхточного молекулярного анализа и производства газовых датчиков. По данным министерства, государственные приемочные испытания уже успешно завершены, и изделия готовы к запуску в серийное производство.

«Благодаря этому не нужно сушить детали и обжигать их при высокой температуре. К тому же микросхемы не загрязняются остатками химии», — пояснили в Мининвесте.

Компания «С-Компонент Дубна» разработала микроэлектромеханические системы (сокращенно — МЭМС). Что это такое? Это миниатюрные устройства, которые служат основой для любых датчиков: от акселерометров до измерителей давления. Производство полностью локализовано в Подмосковье. По словам разработчиков, готовая продукция по таким ключевым параметрам, как надежность и чувствительность, ничуть не уступает лучшим мировым аналогам.

«Сферы применения датчиков самые разнообразные: промышленная автоматизация, контроль атмосферы в шахтах, быт (датчики утечки бытового газа), научные исследования», — перечислили в министерстве.

Безопасная IT-инфраструктура

Еще один интересный проект реализовала дубненская компания «ГЕТМОБИТ». Здесь создали многофункциональную док-станцию, которая уже включена в реестр российской радиоэлектроники. Устройство совмещает в себе сразу две важные функции: оно работает как тонкий клиент (то есть компьютер для удаленного доступа к серверам) и как защищенный видеотелефон. В итоге формируется единая безопасная цифровая среда для работы сотрудников.

Для армии и гражданских нужд

Отдельные разработки, которые изначально создавались для российской армии, со временем выходят далеко за рамки сугубо военного применения. Их потенциал востребован и в обычной, гражданской жизни.

Полевой душ

Компания «Пластик Он Лайн» из Пушкинского городского округа освоила выпуск полностью отечественных полевых душевых систем для военнослужащих. Такое оборудование позволяет соблюдать гигиену даже в условиях, когда доступ к воде ограничен.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, изделие состоит из нескольких элементов: силиконовой емкости, корпуса с технологическим оснащением, насоса-помпы для подачи воды, лейки и шланга. Кроме того, устройство оснащено датчиком уровня воды — это помогает контролировать остаток жидкости.

Зубная паста в таблетках

Та же компания наладила производство еще одного необычного продукта — зубной пасты в таблетках. Вес каждой — всего семь граммов, что делает ее идеальным вариантом для походов, экспедиций или полевых условий. Как это работает? Спрессованный состав из очищающих компонентов при контакте с водой и разжевывании превращается в пену, которой можно чистить зубы.

«Разработка и запуск производства зубной пасты в таблетках были осуществлены по просьбе военных. В упаковке общей массой около 30 граммов помещается несколько таблеток», — отметили в ведомстве.

Подмосковье сегодня — это не просто промышленный и научный центр, а регион, где идеи стремительно превращаются в готовые продукты, востребованные как по всей стране, так и далеко за ее пределами.

