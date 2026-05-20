Подмосковные компании стали участниками международной выставки продуктов питания и напитков SIAL Shanghai 2026 в Китае

Шесть предприятий из Подмосковья представляют российскую пищевую промышленность на престижной международной выставке SIAL Shanghai 2026. Участие компаний стало возможным благодаря Фонду поддержки внешнеэкономической деятельности региона, о чем сообщила пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

SIAL Shanghai — крупнейшая в Азии B2B‐выставка продуктов питания и напитков, охватывающая десятки тематических направлений: от органических продуктов и детского питания до снеков, закусок и разнообразных напитков. В этом году мероприятие собрало свыше 5000 участников из более чем 75 стран, создав масштабную площадку для обмена опытом, поиска партнеров и демонстрации новинок отрасли.

Подмосковье на выставке представляют предприятия из разных мест региона: Люберец, Мытищ, Павловского Посада, Химок и Клина. Среди них: производитель соусов и маринадов ООО «Три С», АО «Волшебница» и ООО «Торговый дом шоколада», специализирующиеся на выпуске шоколада и конфет, изготовитель джемов и варенья ООО «Адельдан».

Участие в SIAL Shanghai 2026 открывает для подмосковных производителей целый спектр возможностей: демонстрация качества российской пищевой продукции зарубежным партнерам, укрепление деловых связей с китайскими компаниями и представителями других стран, расширение географии экспорта и поиск новых рынков сбыта, изучение актуальных потребительских предпочтений азиатского региона.

