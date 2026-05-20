Терапевт Куденко объяснила, как прочитать анализ крови по трем показателям

Большинство людей, получив бланк с результатами анализа крови, теряются в десятках показателей. Между тем, по словам терапевта из Домодедова Александры Куденко, всего три группы значений — глюкоза, холестерин и ферменты печени — дают до 80 процентов информации о состоянии организма и позволяют вовремя заметить диабет, скрытое воспаление, жировую дистрофию печени и высокий риск инфаркта, передает портал REGIONS .

Первое, на что врач советует обратить внимание, — глюкоза. Это главный маркер работы поджелудочной железы. Норма натощак составляет от 3,3 до 5,5 ммоль/л. Показатель от 5,6 до 6,1 — это уже преддиабет, требующий пересмотра питания и увеличения физической активности. Цифры выше 6,1 ммоль/л — повод для дополнительного теста на гликированный гемоглобин, а все, что превышает 7,0 ммоль/л, — однозначный сигнал обратиться к эндокринологу. Сдавать этот анализ необходимо строго натощак, выдержав восемь-десять часов без еды, разрешается только простая вода.

Второй ключевой блок — холестерин. Куденко пояснила, что врачи смотрят не только на общий показатель (норма — до 5,2 ммоль/л), но и на соотношение «плохого» холестерина ЛПНП, который откладывается на стенках сосудов, и «хорошего» ЛПВП, который эти отложения убирает. Для здоровых людей ЛПНП должен быть не выше 3,0 ммоль/л, а для диабетиков и сердечников — ниже 1,8 ммоль/л. ЛПВП у мужчин должен превышать 1,0 ммоль/л, у женщин — 1,2 ммоль/л. Повышенный холестерин начинают лечить с диеты, а если она не помогает или риск уже высок, подключают статины. Терапевт подчеркнула, что холестерин копится годами и лечить его надо на старте, не дожидаясь сосудистой катастрофы.

Третий ориентир — печеночные ферменты АЛТ и АСТ. Их выход в кровь говорит о разрушении клеток печени или сердца. У женщин норма АЛТ составляет до 32 Ед/л, у мужчин — до 45 Ед/л; АСТ — до 30 и 35 Ед/л соответственно. Важно и их соотношение: если АСТ превышает АЛТ, вероятнее проблема с сердцем или мышцами, если наоборот — с печенью. Чаще всего завышенные значения связаны с жировой дистрофией, вызванной лишним весом, алкоголем или жирной пищей. Куденко привела пример пациента, который пил «по чуть-чуть» и не считал это проблемой, пока его ферменты не показали обратное. Полный отказ от алкоголя на два-три месяца часто возвращает показатели в норму.

Все три анализа сдаются строго натощак. За сутки до процедуры нужно исключить алкоголь, за двое-трое суток — не переедать жирного и жареного, а также отказаться от интенсивных тренировок, поскольку нагрузка повышает АСТ. Утром в день анализа нельзя пить даже несладкий чай или кофе — только воду.

Если человек моложе сорока лет и здоров, достаточно сдавать биохимию раз в два-три года. После сорока — ежегодно. После пятидесяти — обязательно каждый год. Тем, кто уже живет с диабетом, высоким холестерином, болезнями печени или принимает лекарства, влияющие на печень, врач может рекомендовать проверяться каждые три-шесть месяцев.

Куденко заключила, что биохимия крови — дешевый и простой анализ, который в поликлинике по ОМС делают бесплатно, и призвала не лениться тратить пять минут на сдачу крови из вены, потому что они могут спасти годы жизни.