«Ход реконструкции не сильно радует»: тюменца возмутило состояние аэропорта Рощино

Житель Тюмени опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором указал на недостатки обстановки в аэропорту Рощино, сообщил nashgorod.ru.

Автор видео обратил внимание на несколько моментов. По его словам, в терминале установлены «бэушные» кондиционеры, которые, по его мнению, были выпущены около 15 лет назад, на потолке кое-где видны мятые панели, а сиденья в зале ожидания, как предположил россиянин, перенесены из какого-то другого помещения.

«Ход обещанной реконструкции Рощино пока что не сильно радует», — сетует автор видео.

По информации издания, масштабная реконструкция аэропорта Рощино стартовала еще в 2023 году. Первый этап работ завершили в конце 2024 года. В марте 2025 года в Рощино открылся новый международный терминал. В нем также появились залы повышенной комфортности, отдельные зоны для пассажиров классов «ВИП» и «бизнес», а также новое багажное отделение.

По данным издания, в настоящее время работы продолжаются — идет второй этап модернизации. По планам, полностью реконструкция должна завершиться в 2027 году. Ожидается, что после окончания всех работ общая площадь аэропорта увеличится вдвое и достигнет 46 тыс. кв.м.

«Редакция направила запрос в адрес авиагавани. Ответ ожидается», — сообщил nashgorod.ru.

