Вице-премьер Белоусов: Запад шокировала устойчивость России к санкциям

Западные страны оказались в шоке от того, что экономика России выстояла под санкциями, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на просветительском марафоне «Знание».

По его словам, Запад предрекал Россию катастрофу, соразмерную с той, что случилась в 90-х. Однако страна смогла обрести экономический суверенитет и предложить собственную повестку, что могут себе позволить далеко не все страны.

Об устойчивости экономики России можно было судить уже по ситуации с пандемией коронавируса. Тогда падение российской экономики было меньше, чем у США и большинства стран ЕС.

Россия имеет возможность обеспечить себя ключевыми ресурсами и выстроила систему партнерств с другими странами. Это помогло ей спокойно пережить западные санкции, считает Белоусов.