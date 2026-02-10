Глава «Росчайкофе» объяснил рост цен на кофе внутренними причинами

Грядущий рост цен на кофе в России вызван не столько глобальными поставками, сколько внутренними экономическими процессами. Как пояснил глава «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, несмотря на статус крупнейшего импортера бразильского зерна, дефицита сырья на рынке нет, и объемы поставок напрямую не определяют стоимость вашей утренней чашки. Цена формируется гораздо ближе — на отечественных производствах и в логистических цепях. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, ключевыми драйверами удорожания становятся растущие внутренние издержки. Сюда входит стоимость переработки зерна, которая преимущественно локализована в России, цены на упаковку, а также постоянно увеличивающиеся тарифы и налоги. Отдельным финансовым грузом для бизнеса являются инвестиции в оборудование для обязательной маркировки, стартующей в июне 2026 года. Кроме того, свою роль играет дороговизна кредитных ресурсов, которые компании используют для оборотных средств.

Чантурия резюмировал, что в результате производители вынуждены пересматривать отпускные цены, но финальную стоимость для потребителя устанавливает ритейл. Как магазины и кофейни распределят этот рост по полкам и меню — вопрос их собственной маржинальной политики. Однако, учитывая комплексное давление на себестоимость, рост цен выглядит неизбежным. Таким образом, подорожание кофе становится не импортной, а домашней историей, отражающей общий тренд на увеличение издержек для бизнеса внутри страны, которые в конечном счете лягут на плечи покупателя.

Ранее сообщалось, что зафиксировано локальное снижение цен на базовые продукты питания.