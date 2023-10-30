Владимир Головнев и Денис Французов посетили долгопрудненское предприятие в ходе рабочей поездки
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО]
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев и президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов посетили компанию «Дентал-Косметикс-Рус», расположенную в подмосковном Долгопрудном, в рамках рабочей поездки.
Вот уже более 20 лет «Дентал-Косметикс-Рус» является крупным производителем средств гигиены полости рта. Ежегодно на производстве в Долгопрудном выпускаются более 24 миллионов тюбиков зубной пасты. Несмотря на большой объем продукции, компания не забывает о качестве и пользе изделий. Кроме пасты здесь производятся ополаскиватели и спреи-освежители для полости рта. Всего на предприятии трудятся сто тридцать человек.
Известно, что в начале этого года компания приняла участие в программе по поддержке предпринимательства Московской области — «Земля за 1 рубль». Благодаря этому компания сможет расширить производство на новой площадке и пополнить линейку товаров.
«На примере этого предприятия мы видим, какой мощный эффект дает региональная поддержка нашим производственникам. Московская область не останавливается на достигнутом, меры поддержки постоянно расширяются, что позволяет поддерживать производственные предприятия региона, создавая комфортные условия для ведения бизнеса», — отметил бизнес-омбудсмен Владимир Головнев.