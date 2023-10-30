Владимир Головнев и Денис Французов посетили долгопрудненское предприятие в ходе рабочей поездки

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев и президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов посетили компанию «Дентал-Косметикс-Рус», расположенную в подмосковном Долгопрудном, в рамках рабочей поездки.

Вот уже более 20 лет «Дентал-Косметикс-Рус» является крупным производителем средств гигиены полости рта. Ежегодно на производстве в Долгопрудном выпускаются более 24 миллионов тюбиков зубной пасты. Несмотря на большой объем продукции, компания не забывает о качестве и пользе изделий. Кроме пасты здесь производятся ополаскиватели и спреи-освежители для полости рта. Всего на предприятии трудятся сто тридцать человек.

Известно, что в начале этого года компания приняла участие в программе по поддержке предпринимательства Московской области — «Земля за 1 рубль». Благодаря этому компания сможет расширить производство на новой площадке и пополнить линейку товаров.