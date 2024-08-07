Владимир Головнев подвел итоги работы в первом полугодии 2024 года

За первые шесть месяцев этого года более тысячи ста обращений от региональных предпринимателей поступило к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата бизнес-омбудсмена.

Отмечается, что большую часть из них составили вопросы, рассмотренные в общественных приемных Уполномоченного — 86,6%. Почти 13% жалоб были адресованы непосредственно Уполномоченному и 0,5% обращений направлены из Аппарата федерального бизнес-омбудсмена.

Примечательно, что чаще всего подмосковный бизнес жаловался на действия или бездействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, затем идут жалобы на органы местного самоуправления, а на третьем месте — на государственные органы Московской области. Меньше всего поступило жалоб на органы власти, действующие в иных субъектах РФ.

По словам Владимира Головнева, традиционно тройку «лидеров» в первом полугодии 2024 года возглавили жалобы на деятельность правоохранительных органов. С незаконным уголовным преследованием бизнеса, отказами в возбуждении дел по заявлению предпринимателя, затягиванием сроков рассмотрения дел подмосковные предприниматели столкнулись в 31,3% случаев.

Он также отметил, что за полгода проведено порядка 40 мероприятий с участием бизнес-сообщества Московской области, принято участие в 31 судебном заседании, в рамках рабочих групп Экспертного совета рассматриваются обращения по досудебному урегулированию споров.