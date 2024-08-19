Вмешательство бизнес-омбудсмена Подмосковья помогло возбудить исполнительное производство

За помощью к Уполномоченному по защите прав предпринимателей по Московской области Владимиру Головневу обратился генеральный директор коммерческой организации из Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата бизнес-омбудсмена.

Гендиректор организации обратился с жалобой на бездействие сотрудников службы судебных приставов по городскому округу Балашиха в возбуждении исполнительного производства по решению суда. Так, в марте 2023 Арбитражный суд Московской области выдал судебный приказ о взыскании в пользу заявителя задолженности с коммерческой организации, зарегистрированной в подмосковной Балашихе.

После чего, заявитель направил в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства. Однако в установленное законом время исполнительное производство возбуждено не было. На неоднократные жалобы, направленные в службу, а также учитывая принятое Арбитражным судом Московской области решение о признании бездействия судебного пристава незаконным и обязании устранить нарушение, результатов не дали.

Не добившись от судебных приставов служебных обязанностей, генеральный директор коммерческой организации обратился к бизнес-омбудсмену. Владимир Головнев принял решение о направлении обращения в прокуратуру Московской области.

Прокуратурой по результатам проведенной проверки Руководителю Главного управления ФССП России по Московской области внесено представление об устранении нарушений законодательства. В результате принятых мер исполнительное производство было возбуждено.