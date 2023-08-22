Военный бюджет Японии может стать рекордным в следующем году

Если на 2023 год японскими властями запланировано потратить 47 миллиардов долларов, то в следующем году эта сумма возрастет более чем на 10% и составит как минимум 53 миллиарда долларов. Данные об этом привела газета Nikkei, рассказывающая об экономике. За эти деньги будет сформирован новый авиаотряд, для которого приобретут истребители F-35B, относящиеся к пятому поколению.

Предполагается строительство двух новейших эсминцев, которые снабдят самыми современными системами наблюдения и снабжения. Помимо этого будет создан военно-транспортный отряд, который в любой момент сможет в кратчайшие сроки перебросить сухопутные войска на острова, которые находятся рядом с Тайванем. Все наращивание трат направлено на то, чтобы приблизиться к стандартам НАТО. Все государства, входящие в блок, должны тратить на военные нужды не менее 2% от своего бюджета.