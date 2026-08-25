В Индии родился младенец с четырьмя руками и четырьмя ногами: толпа сочла его божеством

В индийском штате Мадхья-Прадеш 29-летняя женщина родила младенца с четырьмя руками и четырьмя ногами — дополнительные конечности прикреплены к груди и животу, и врачи предполагают, что это редкий случай «близнеца-паразита», а новорожденный весом около трех килограммов находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает Need To Know.

Младенец появился на свет 23 августа в Лавкушнагар. Медики полагают, что во время беременности в его теле развивался неотделившийся близнец, что и привело к такой аномалии. Сейчас ребенок жив и чувствует себя удовлетворительно. Врачи готовятся провести полное обследование, чтобы определить дальнейшую тактику лечения и возможные хирургические вмешательства. Сразу после рождения у больницы собралась толпа местных жителей: в Индии подобные случаи нередко воспринимаются как проявление божественной воли, и многие пришли увидеть «чудо» своими глазами.



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