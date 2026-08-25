Спонтанный отдых в России: названы города, куда можно улететь за ₽3–5 тыс. за ночь
Названы популярные направления для спонтанных поездок по России в конце лета
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Эксперты проанализировали бронирования, совершенные за 1–2 дня до заезда, и выяснили, что москвичи и гости столицы чаще всего спонтанно уезжают в Санкт-Петербург, Сочи и Анапу, при этом ночь в отеле обходится в среднем от ₽3,7 до ₽6,2 тыс. Об этом сообщает «Твил.ру».
Лидером рейтинга стала Москва — средняя стоимость ночи в отеле или апартаментах там составляет ₽4,5 тыс. На втором месте — Санкт-Петербург с ₽4,7 тыс, на третьем — Сочи с ₽5 тыс. В топ-10 также вошли Анапа (₽4,9 тыс.), Краснодар (₽3,7 тыс.), Геленджик (₽6 тыс.), Волгоград (₽3,7 тыс.), Нижний Новгород (₽6,2 тыс.), Джубга (₽5,2 тыс.) и Феодосия (₽4 тыс.).
Ранее российская тревел-блогерша подобрала идеальный отпуск для каждого знака зодиака.