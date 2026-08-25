Спонтанный отдых в России: названы города, куда можно улететь за ₽3–5 тыс. за ночь

Эксперты проанализировали бронирования, совершенные за 1–2 дня до заезда, и выяснили, что москвичи и гости столицы чаще всего спонтанно уезжают в Санкт-Петербург, Сочи и Анапу, при этом ночь в отеле обходится в среднем от ₽3,7 до ₽6,2 тыс. Об этом сообщает «Твил.ру».