Учителя литературы Подмосковья могут принять участие в конкурсе на получение премии «Интонация»
Фото: [Медиасток.рф]
Некоммерческое партнерство содействия изучению современной культуры и литературы «Живая классика» при поддержке Фонда президентских грантов и ГК «Просвещение» запускает первую в России Национальную премию общественного признания для преподавателей литературы «Интонация».
Номинировать учителей могут только их ученики, выпускники и родители. К участию приглашаются преподаватели литературы из всех регионов России, работающие в школах, независимо от возраста и стажа, чья деятельность оказывает значимое влияние на учеников.
Премия направлена на повышение общественного признания профессии учителя литературы, выявление и поддержку педагогов, создающих современные практики преподавания, а также формирование профессионального сообщества учителей, чей опыт может быть востребован и распространен в других регионах.
Подать заявку можно до 25 сентября на официальном сайте проекта.