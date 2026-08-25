Германии предрекли многомиллиардные траты из-за пустых хранилищ и резких холодов

Аналитики предрекли жителям Германии многомиллиардные дополнительные расходы на энергоносители из-за того, что запасы газа в стране оказались на минимальном за 15 лет уровне, а ЕС на фоне кризиса снизил планку заполнения хранилищ, что грозит резким скачком цен при первых же похолоданиях. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики Bloomberg сообщают, что в ассоциации операторов газотранспортных систем FNB Gas зафиксировали заполнение хранилищ лишь наполовину. Такой низкий показатель не наблюдался последние полтора десятилетия. Эксперт по энергетике из портала Verivox Торстен Шторк подсчитал, что уже в 2027 году рядовые потребители в ФРГ могут переплатить за газ около €3,8 млрд. Причина — неготовность страны к резким похолоданиям и возможным перебоям с поставками на фоне энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке и перекрытием Ормузского пролива.

Евросоюз на этом фоне уже снизил обязательный уровень заполнения газохранилищ к зимнему сезону с 90 до 80%, признавая сложность выполнения прежних требований.



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