Жителей Подмосковья пригласили пройти обучение в Академии Росмолодежь.Гранты

Росмолодежь запустила масштабную образовательную онлайн-программу для авторов социальных инициатив. На платформе Академии Росмолодежь.Гранты молодым людям доступны бесплатные курсы от ведущих экспертов грантового конкурса.

Образовательная программа включает два уровня подготовки и рассчитана на участников и потенциальных участников конкурсов Росмолодежь.Гранты в возрасте от 14 до 35 лет.

Начальный курс состоит из 5 тематических блоков и помогает пройти путь от поиска идеи и определения целевой аудитории до формирования проектной команды и подготовки заявки.

Продвинутый курс открывается после прохождения начального этапа и предназначен для авторов, у которых уже есть опыт реализации социальных проектов.

Отдельное направление — Школа отчетности, где грантополучатели смогут пошагово разобраться в подготовке документов и требованиях к отчетности по реализуемым проектам.

Применить полученные знания на практике можно уже сейчас. Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могут подать заявку на второй сезон Росмолодежь.Гранты.

Подробная информация доступна здесь.