Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Городские интонации»

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс поддержки авторов общественных инициатив развития территорий «Городские интонации». Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Конкурс направлен на выявление и поддержку лидеров городских преобразований, чьи реализованные проекты формируют новый облик территорий, вдохновляют жителей и служат примером для тиражирования по всей стране.

К участию приглашаются совершеннолетние жители, а также НКО, СМИ, коммерческие компании, корпоративные фонды и субъекты малого предпринимательства.

Прием заявок продлится с 24 августа по 15 октября 2026 года. Заочная экспертиза заявок состоится с 16 октября по 5 ноября 2026 года. Онлайн-защита будет проходить с 16 по 20 ноября 2026 года. Победителей наградят в ноябре–декабре 2026 года.

Подробная информация о правилах и номинациях конкурса, а также составе заявки доступна на сайте проекта.