«Вокруг много соблазнов»: выяснилось, как не спустить весь бюджет на подарки

В новогодние праздники вокруг собирается огромное количество соблазнов, которые выливаются в значительные траты. Эксперты рассказали о том, как не остаться без денег в Новый год.

По словам разработчика IT-системы финансового планирования и анализа, эксперта в области автоматизации бизнеса Ольги Кузнецовой, только в праздничный период ставятся дополнительные «точки» с новогодней атрибутикой, блестящими сувенирами и подарочными наборами около супермаркетов и в торговых центрах.

«Все вокруг рассчитано на то, чтобы человек, придя в магазин, сказал: «Праздник же, живем один раз!», не думая о последующем «масштабе бедствия» для кошелька. Скупается буквально все, некоторые покупатели даже берут рассрочки. Так сумма покупки совсем не страшна», — отметила Кузнецова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но, по словам эксперта, важно помнить, что эйфория пройдет буквально через несколько дней, а обязательные платежи за продукты, оплата проезда, бензина и детских кружков — останутся.

«Трудно прийти к осознанным тратам, когда вокруг много соблазнов, но долги — это еще сложнее. В бизнесе есть проверенная годами система фондирования, которая может работать и в семье с любыми доходами. Нужно просто создавать конвертики-фонды на все нужды — обязательные, желательные, мечтательные. Это будет не только спасать от необдуманных трат, но и являться надежным способом копить деньги», — посоветовала собеседница.

По мнению экономиста, доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елены Зацаринной, избежать лишних трат в праздники поможет и заблаговременное планирование всех покупок.

«Желательно покупать подарки и долгохранящиеся продукты уже с первых чисел декабря, чтобы избежать толп и очередей в магазинах в последние дни перед Новым годом, а также успеть выбрать оптимальные товары, а не те, которые остались. Если не успеваете — на помощь придет онлайн-шопинг. Это не только удобно, но и реально экономит время, которое и так на «вес золота», — добавила Зацаринная.

Также, уточнила экономист, нужно отказаться от ненужных покупок, которые можно сделать и после 1 января.

Ранее