Восемнадцать тысяч самозанятых зарегистрировались в Подмосковье в июле

Около восемнадцати тысяч самозанятых зарегистрировались в регионе по итогам прошлого месяца, передает Министерство инвестиций промышленности и науки Московской области.

В целом с января этого года в Подмосковье были зарегистрированы 108 тысяч самозанятых. Таким образом, общее число граждан указанной категории в области составляет уже свыше 761,3 тысячи человек.

В Подмосковье самозанятые могут получить субсидию в размере до полумиллиона рублей при выходе на маркетплейсы. Проконсультироваться по вопросам получения мер поддержки можно в центре «Мой бизнес».