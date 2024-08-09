Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России» пройдет в этом году

В рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства в соответствии с п. 20 Плана мероприятий по реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года проводится Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России».

Цель конкурса — выявление и тиражирование 180 успешных бизнес-практик молодых предпринимателей (в том числе 60 бизнес-идей), а также популяризация предпринимательства на примере действующих субъектов молодежного предпринимательства и повышения уровня ее вовлеченности в ключевые проекты трека Росмолодежь.Бизнес.

Конкурс проводится в несколько этапов по трем лигам: «Молодежь с идеями», «Начинающий предприниматель» и «Продвинутый предприниматель». Количество участников по лигам составляет семь тысяч человек для лиги «Молодежь с идеями» и по три тысячи человек для остальных лиг.

В каждой лиге определят победителей по ряду номинаций: «Социальный бизнес», «Инновационно-технологическое предпринимательство», «Классическое предпринимательство», «Международный бизнес», «Креативный бизнес», «Производство», «Агробизнес», «Семейный бизнес», «Экологическое предпринимательство», «Женский бизнес», «Транспортный бизнес», «#БизнесМыВместе».

Регистрационный этап проходит в августе, первый отборочный — в сентябре, второй отборочный — с сентября по октябрь, полуфинал — с октября по ноябрь, финал и супер-финал — в ноябре. Церемония награждения пройдет в декабре.

Подробная информация о конкурсе представлена на ИТ-платформе «Росмолодежь.Бизнес».