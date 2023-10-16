Встреча с представителями управляющих рынками компаний состоялась в подмосковных Мытищах

Сотрудники областного Управления Федеральной налоговой службы и руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городском округе Мытищи провели мероприятие для исключения недобросовестного поведения на рынках.

На совещании было отмечено, что рыночные пространства являются агрегаторами крупной денежной наличности и зачастую осуществляют непрозрачные безналичные переводы, именно в этом секторе экономики наблюдаются основные нарушения, связанные с занижением выручки, а также несоблюдение законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

На все интересующие участников совещания вопросы ответил руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Мытищи Роман Коробейкин.

«Необходимо совместными усилиями с управляющими рынками компаниями убедить арендаторов в необходимости выдачи кассового чека, а потенциальных покупателей на рынках – в необходимости его требования и получения. Ведь кассовый чек – это гарантия потребителя на возврат затраченных средств или замены некачественного товара», - отметил начальник отдела оперативного контроля ИФНС России по г. Мытищи Константин Новоселов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что права 8,4 тысячи подмосковных дольщиков восстановят до конца текущего года.