Встречу для начинающих предпринимателей провели в подмосковном Пушкино

Школа предпринимателей сообщества «Нежный бизнес» совместно с центром «Мой бизнес» городского округа Пушкинский провела в ТРЦ «Акварель» встречу для начинающих предпринимателей на тему «Бизнес-план: теория и реальность».

Отмечается, что лекцию начинающим и действующим бизнес-леди прочитала руководитель детского центра «Мега-няня» из Ивантеевки Анастасия Капелюш.

«Отмечу, что та методика, которую я применила для стартового бизнес-анализа, не применяется в экономической теории — это инструмент из практической социологии. Однако на практике я поняла, что этот метод вполне можно применять для принятия решений. Надеюсь, что информация, которой я поделилась, была интересной, новой и окажется полезной для пушкинских предпринимателей», — рассказала Капелюш.

По ее словам, чтобы аудитория не потеряла интерес к беседе, сухая теоретическая часть была разбавлена диалогами и вопросами, участницы рассказывали о себе и делились идеями. Руководитель пушкинского муниципального центра «Мой бизнес» Марина Сергеева отметила, что в дополнение к информации о составлении бизнес-плана она проинформировала аудиторию о том, что в интернете можно найти полезные ссылки, помогающие открыть свое дело.

«Я рассказала, где искать информацию, помогающую проработать свой бизнес-план, составить калькуляцию и просчитать, что необходимо для того, чтобы дело стало прибыльным и успешным. Для этого существуют две основные страницы — „Инвестиционный портал Московской области“ и „Цифровая платформа МСП“, — пояснила Марина Сергеева.

Лидер Пушкинского сообщества «Нежный бизнес» Екатерина Гущина отметила, что намечается важная тенденция: вторую встречу Школы предпринимателей посетили бизнес-леди не только из городского округа Пушкинский, а также из Мытищ и Королева.